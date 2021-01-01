HP ENVY x360 15 (Ryzen) против Dell Alienware m15 R5
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ENVY x360 15 (Ryzen)
- Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.86 и 2.42 кг)
- Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (818 и 971 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (86 и 51 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.86 кг
|2.42 кг
|Ширина
|358.9 мм
|356.2 мм
|Высота
|228 мм
|272.5 мм
|Толщина
|18.2 мм
|12-19.2 мм
|Площадь
|818 см2
|971 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82%
|~69.1%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|240 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|-
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1098
Alienware m15 R5 +30%
1426
Geekbench 5 (многоядерный)
5117
Alienware m15 R5 +43%
7324
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|-
|10.94 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|448
|3840
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
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