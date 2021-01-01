Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY x360 15 (Ryzen) или Alienware m15 R5 – что лучше выбрать?

HP ENVY x360 15 (Ryzen) против Dell Alienware m15 R5

HP ENVY x360 15 (Ryzen)
VS
Dell Alienware m15 R5
HP ENVY x360 15 (Ryzen)
Dell Alienware m15 R5
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY x360 15 (Ryzen) и Dell Alienware m15 R5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 15 (Ryzen)
  • Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.86 и 2.42 кг)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (818 и 971 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (86 и 51 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY x360 15 (Ryzen)
vs
Alienware m15 R5

Корпус

Вес 1.86 кг 2.42 кг
Ширина 358.9 мм 356.2 мм
Высота 228 мм 272.5 мм
Толщина 18.2 мм 12-19.2 мм
Площадь 818 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~69.1%
Боковые рамки 6.8 мм 5.4 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
ENVY x360 15 (Ryzen) +33%
400 нит
Alienware m15 R5
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да -
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 0 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS - 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 6 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 448 3840
Поддержка DirectX 12.1 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP ENVY x360 15 (Ryzen) vs Dell XPS 15 9500
2. HP ENVY x360 15 (Ryzen) vs Microsoft Surface Laptop 3 15
3. Dell Alienware m15 R5 vs Dell Alienware m15 R4
4. Dell Alienware m15 R5 vs Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
5. Dell Alienware m15 R5 vs Dell Alienware m15 R3
6. Dell Alienware m15 R5 vs ASUS ROG Strix Scar 17 G733
7. Dell Alienware m15 R5 vs ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware m15 R5 и HP ENVY x360 15 (Ryzen) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях