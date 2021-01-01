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HP ENVY x360 15 (Ryzen) против x360 13 (2021)

52 из 100
HP ENVY x360 15 (Ryzen)
VS
57 из 100
HP ENVY x360 13 (2021)
HP ENVY x360 15 (Ryzen)
HP ENVY x360 13 (2021)
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Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY x360 15 (Ryzen) и x360 13 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 15 (Ryzen)
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6922 vs 5864 баллов
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021)
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.32 и 1.86 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (596 и 818 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY x360 15 (Ryzen)
vs
ENVY x360 13 (2021)

Корпус

Вес 1.86 кг 1.32 кг
Размеры 358.9 x 228 x 18.2 мм 306.5 x 194.5 x 16.5 мм
Площадь 818 см2 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~81.8%
Боковые рамки 6.8 мм 6.1 мм
Цвета Черный Черный, Золотистый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 36 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1405:1 -
Цветовой охват sRGB 99.6% -
Охват Adobe RGB 70% -
Охват DCI-P3 69% -
Максимальная яркость
ENVY x360 15 (Ryzen)
400 нит
ENVY x360 13 (2021) +150%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 277 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100-1400 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 768
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
ENVY x360 15 (Ryzen)
1.108 терафлопс
ENVY x360 13 (2021) +53%
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 74.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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