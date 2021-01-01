HP ENVY x360 15T (Intel, ed100) против Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ENVY x360 15T (Intel, ed100)
- Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.97 и 2.4 кг)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (823 и 922 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
- Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 604-824% больше FPS в играх
- На 184% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14119 vs 4970 баллов
- Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (90 и 51 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.97 кг
|2.4 кг
|Размеры
|357.8 x 230.1 x 18.8 мм
|354.9 x 259.9 x 27.2 мм
|Площадь
|823 см2
|922 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.5%
|~72.8%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Максимальная яркость
400 нит
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1548
Geekbench 5 (многоядерный)
8784
Cinebench R23 (одноядерный)
1529
Cinebench R23 (многоядерный)
14119
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|115-130 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1240 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1660 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|16.9 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|8 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|5120
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
16.9 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.1
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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