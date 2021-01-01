ENVY x360 15T (Intel, ed100) или ROG Strix G15 Advantage Edition – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 9 5900HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6800M 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 15T (Intel, ed100) Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.97 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (823 и 922 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 604-824% больше FPS в играх

На 184% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14119 vs 4970 баллов

Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (90 и 51 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.97 кг 2.4 кг Размеры 357.8 x 230.1 x 18.8 мм 354.9 x 259.9 x 27.2 мм Площадь 823 см2 922 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~72.8% Боковые рамки 6.2 мм 4.8 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 300 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость ENVY x360 15T (Intel, ed100) +33% 400 нит ROG Strix G15 Advantage Edition 300 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Сзади Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6800M 12GB TGP 15 Вт 115-130 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1240 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1660 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 16.9 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 640 5120 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ENVY x360 15T (Intel, ed100) 1.41 терафлопс ROG Strix G15 Advantage Edition +1099% 16.9 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.1 2.0 Мощность динамиков - 2x4W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.