ENVY x360 15T (Intel, ed100) или ROG Zephyrus S15 (GX502) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Mobile GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 15T (Intel, ed100) Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (823 и 907 см2) Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 125-170% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7221 vs 4970 баллов

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.97 кг 2.04 кг Размеры 357.8 x 230.1 x 18.8 мм 360 x 252 x 18.9 мм Площадь 823 см2 907 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~74% Боковые рамки 6.2 мм 7.3 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 57 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 300 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1179:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 75.3% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость ENVY x360 15T (Intel, ed100) +33% 400 нит ROG Zephyrus S15 (GX502) 300 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства - 608 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Mobile GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 960 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1200 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.608 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерных блоков 640 1920 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ENVY x360 15T (Intel, ed100) 1.41 терафлопс ROG Zephyrus S15 (GX502) +227% 4.608 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x16 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 2x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.1 2.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 83 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.