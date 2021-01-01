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HP ENVY x360 15T (Intel, ed100) против Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)

53 из 100
HP ENVY x360 15T (Intel, ed100)
VS
68 из 100
Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
HP ENVY x360 15T (Intel, ed100)
Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY x360 15T (Intel, ed100) и Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 15T (Intel, ed100)
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.97 и 2.42 кг)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (823 и 971 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх
  • На 148% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12304 vs 4970 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY x360 15T (Intel, ed100)
vs
Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)

Корпус

Вес 1.97 кг 2.42 кг
Размеры 357.8 x 230.1 x 18.8 мм 356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм
Площадь 823 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~69.1%
Боковые рамки 6.2 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1219:1
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват Adobe RGB - 76%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 780 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ENVY x360 15T (Intel, ed100)
1.41 терафлопс
Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) +429%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены - Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.1 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 82 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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