ENVY x360 15T (Intel, ed100) или Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 15T (Intel, ed100) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (823 и 890 см2) Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) Видеокарта показывает в среднем на 437-596% больше FPS в играх

На 147% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12252 vs 4970 баллов

Комплектуется на 48 Вт*ч большей батареей (99 и 51 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.97 кг 2 кг Размеры 357.8 x 230.1 x 18.8 мм 356 x 250 x 19.9 мм Площадь 823 см2 890 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~75.4% Боковые рамки 6.2 мм 5.3 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 60 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 11000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 99.5% Охват DCI-P3 - 99.9% Время отклика - 2 мс Максимальная яркость ENVY x360 15T (Intel, ed100) 400 нит Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +5% 420 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 99 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 720 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 15 Вт 105 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1305 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1642 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 12.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 640 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ENVY x360 15T (Intel, ed100) 1.41 терафлопс Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +794% 12.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC255 Формат звука 2.1 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 75 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.