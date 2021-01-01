HP ENVY x360 15T (Intel, ed100) против Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ENVY x360 15T (Intel, ed100)
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 596-813% больше FPS в играх
- На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9839 vs 4970 баллов
- Комплектуется на 48 Вт*ч большей батареей (99 и 51 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.97 кг
|2 кг
|Размеры
|357.8 x 230.1 x 18.8 мм
|357 x 244 x 23 мм
|Площадь
|823 см2
|871 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.5%
|~77%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1152:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|90%
|Охват Adobe RGB
|-
|67%
|Охват DCI-P3
|-
|65.6%
|Время отклика
|-
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|725 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
7121
Cinebench R23 (одноядерный)
1299
Cinebench R23 (многоядерный)
9839
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|105 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|930 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1365 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|16.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|8 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|6144
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Aorus 15G (RTX 30 Series) +1084%
16.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek RTL8125
|Формат звука
|2.1
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|83 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1