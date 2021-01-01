ENVY x360 15T (Intel, ed100) или Aorus 15G (RTX 30 Series) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 10870H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 15T (Intel, ed100) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 596-813% больше FPS в играх

На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9839 vs 4970 баллов

Комплектуется на 48 Вт*ч большей батареей (99 и 51 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.97 кг 2 кг Размеры 357.8 x 230.1 x 18.8 мм 357 x 244 x 23 мм Площадь 823 см2 871 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~77% Боковые рамки 6.2 мм 5.8 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1152:1 Цветовой охват sRGB - 90% Охват Adobe RGB - 67% Охват DCI-P3 - 65.6% Время отклика - 9 мс Максимальная яркость ENVY x360 15T (Intel, ed100) +33% 400 нит Aorus 15G (RTX 30 Series) 300 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 99 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 725 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 15 Вт 105 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 930 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1365 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 16.7 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 640 6144 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ENVY x360 15T (Intel, ed100) 1.41 терафлопс Aorus 15G (RTX 30 Series) +1084% 16.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek RTL8125 Формат звука 2.1 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 83 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.