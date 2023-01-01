Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nit) 1920 x 1080 (400 nit) 2560 x 1440 1920 x 1080 Процессор - Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U AMD Ryzen 7 7730U - AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Laptop 14 Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг)

Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг) Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (695 и 862 см2) Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-24P) На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4366 vs 2398 баллов

На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4366 vs 2398 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.78 кг Размеры 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм 362.9 x 237.5 x 18.9 мм Площадь 695 см2 862 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~77.9% Боковые рамки 6.9 мм 8.8 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый Материал Пластик Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 35.6 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nit) 1920 x 1080 (400 nit) 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Aspire 3 (A315-24P) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 Laptop 14 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 24% more screen space Тесты экрана Контрастность - 642:1 Цветовой охват sRGB - 55% Охват Adobe RGB - 37.8% Охват DCI-P3 - 36.6% Время отклика - 24 мс Максимальная яркость Laptop 14 250 нит Aspire 3 (A315-24P) 250 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 40 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (32 EU) Radeon 610M TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц FLOPS 0.74 терафлопс 0.49 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.5 Гбит/с Шейдерные блоки 256 128 Блоки текстурирования (TMUs) 16 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 4 Производительность GPU Laptop 14 +51% 0.74 терафлопс Aspire 3 (A315-24P) 0.49 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 5500 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 70.7 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Опционально Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.