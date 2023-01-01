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HP Laptop 14 против Acer Aspire 3 (A315-24P)

38 из 100
HP Laptop 14
VS
42 из 100
Acer Aspire 3 (A315-24P)
HP Laptop 14
Acer Aspire 3 (A315-24P)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Laptop 14 и Acer Aspire 3 (A315-24P) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Laptop 14
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (695 и 862 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-24P)
  • На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4366 vs 2398 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Laptop 14
vs
Aspire 3 (A315-24P)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.78 кг
Размеры 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм 362.9 x 237.5 x 18.9 мм
Площадь 695 см2 862 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~77.9%
Боковые рамки 6.9 мм 8.8 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый
Материал Пластик Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 35.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Aspire 3 (A315-24P)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
Laptop 14
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~24% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 642:1
Цветовой охват sRGB - 55%
Охват Adobe RGB - 37.8%
Охват DCI-P3 - 36.6%
Время отклика - 24 мс
Максимальная яркость
Laptop 14
250 нит
Aspire 3 (A315-24P)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.1 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E) 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32 EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц
FLOPS 0.74 терафлопс 0.49 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.5 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 128
Блоки текстурирования (TMUs) 16 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 4
Производительность GPU
Laptop 14 +51%
0.74 терафлопс
Aspire 3 (A315-24P)
0.49 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 5500 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 70.7 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Опционально Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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