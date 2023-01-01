Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nit) 1920 x 1080 (400 nit) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Laptop 14 Сенсорный экран

Сенсорный экран Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-512) На 270% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8874 vs 2398 баллов

На 270% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8874 vs 2398 баллов Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.25 и 1.4 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.25 и 1.4 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.25 кг Размеры 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм 321 x 210 x 15 мм Площадь 695 см2 674 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~80.1% Боковые рамки 6.9 мм 5.6 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый Материал Пластик - Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nit) 1920 x 1080 (400 nit) 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Максимальная яркость Laptop 14 250 нит Swift 3 (SF314-512) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц FLOPS 0.74 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 256 640 Блоки текстурирования (TMUs) 16 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU Laptop 14 0.74 терафлопс Swift 3 (SF314-512) +91% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Опционально Да Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.