HP Laptop 14 против Acer Swift 3 (SF314-512)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
29
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
20
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
18
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
60
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
71
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
87
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Laptop 14
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-512)
- На 270% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8874 vs 2398 баллов
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.25 и 1.4 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.25 кг
|Размеры
|323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм
|321 x 210 x 15 мм
|Площадь
|695 см2
|674 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.7%
|~80.1%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|5.6 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
|Серебристый
|Материал
|Пластик
|-
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.4 ГГц
|Ядер
|4 (0P + 4E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|4
|16
|L3-кэш
|6 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
844
Swift 3 (SF314-512) +81%
1531
Geekbench 5 (многоядерный)
2248
Swift 3 (SF314-512) +232%
7469
Cinebench R23 (одноядерный)
717
Swift 3 (SF314-512) +99%
1425
Cinebench R23 (многоядерный)
2398
Swift 3 (SF314-512) +270%
8874
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.74 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Опционально
|Да
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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