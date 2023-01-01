HP Laptop 14 против Dell Inspiron 14 7430
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
29
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
20
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
18
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
60
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
71
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
87
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Laptop 14
- Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.4 и 1.58 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7430
- На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5965 vs 2398 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.58 кг
|Размеры
|323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм
|314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм
|Площадь
|695 см2
|711 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.7%
|~79.9%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
|Серебристый
|Материал
|Пластик
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Inspiron 14 7430
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Laptop 14
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
|Контрастность
|-
|800:1
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.5 ГГц
|Ядер
|4 (0P + 4E)
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32 EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
844
Inspiron 14 7430 +89%
1592
Geekbench 5 (многоядерный)
2248
Inspiron 14 7430 +165%
5966
Cinebench R23 (одноядерный)
717
Inspiron 14 7430 +127%
1631
Cinebench R23 (многоядерный)
2398
Inspiron 14 7430 +149%
5965
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|0.74 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR5
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Опционально
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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