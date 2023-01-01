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HP Laptop 14 против Dell Inspiron 14 7430

38 из 100
HP Laptop 14
VS
52 из 100
Dell Inspiron 14 7430
HP Laptop 14
Dell Inspiron 14 7430
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Экран
1920 x 1200
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Laptop 14 и Dell Inspiron 14 7430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Laptop 14
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.4 и 1.58 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7430
  • На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5965 vs 2398 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Laptop 14
vs
Inspiron 14 7430

Корпус

Вес 1.4 кг 1.58 кг
Размеры 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм
Площадь 695 см2 711 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~79.9%
Боковые рамки 6.9 мм 6.3 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый
Материал Пластик Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Inspiron 14 7430
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Laptop 14
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Laptop 14
250 нит
Inspiron 14 7430
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.5 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E) 6 (2P + 4E)
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32 EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Laptop 14
844
Inspiron 14 7430 +89%
1592
Geekbench 5 (многоядерный)
Laptop 14
2248
Inspiron 14 7430 +165%
5966
Cinebench R23 (одноядерный)
Laptop 14
717
Inspiron 14 7430 +127%
1631
Cinebench R23 (многоядерный)
Laptop 14
2398
Inspiron 14 7430 +149%
5965
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц
FLOPS 0.74 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 512
Блоки текстурирования (TMUs) 16 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16
Производительность GPU
Laptop 14
0.74 терафлопс
Inspiron 14 7430 +93%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Опционально Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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