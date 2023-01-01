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HP Laptop 15 против Laptop 14

35 из 100
HP Laptop 15
VS
38 из 100
HP Laptop 14
HP Laptop 15
HP Laptop 14
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Laptop 15 и Laptop 14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Laptop 15
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать HP Laptop 14
  • Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.4 и 1.59 кг)
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2398 vs 2178 баллов
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (695 и 849 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Laptop 15
vs
Laptop 14

Корпус

Вес 1.59 кг 1.4 кг
Размеры 359.8 x 236 x 18.6 мм 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм
Площадь 849 см2 695 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~77.7%
Боковые рамки 7.2 мм 6.9 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовое золото Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Laptop 15
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
Laptop 14
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~24% more screen space
Максимальная яркость
Laptop 15
250 нит
Laptop 14
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 0 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E) 4 (0P + 4E)
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Intel UHD Graphics (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Laptop 15
710
Laptop 14 +19%
844
Geekbench 5 (многоядерный)
Laptop 15
2086
Laptop 14 +8%
2248
Cinebench R23 (одноядерный)
Laptop 15
601
Laptop 14 +19%
717
Cinebench R23 (многоядерный)
Laptop 15
2178
Laptop 14 +10%
2398
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
FLOPS 0.3 терафлопс 0.74 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 256
Блоки текстурирования (TMUs) 16 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 8
Производительность GPU
Laptop 15
0.3 терафлопс
Laptop 14 +147%
0.74 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Опционально Опционально
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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