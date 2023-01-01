Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nit) 1920 x 1080 (400 nit) 2560 x 1440 Процессор - Intel Processor N100 Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Laptop 15 Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать HP Laptop 14 Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх Легче – весит на 190 граммов меньше (1.4 и 1.59 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.4 и 1.59 кг) На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2398 vs 2178 баллов

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2398 vs 2178 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (695 и 849 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 1.4 кг Размеры 359.8 x 236 x 18.6 мм 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм Площадь 849 см2 695 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~77.7% Боковые рамки 7.2 мм 6.9 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовое золото Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий Материал Пластик Пластик Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nit) 1920 x 1080 (400 nit) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Laptop 15 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 Laptop 14 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 24% more screen space Максимальная яркость Laptop 15 250 нит Laptop 14 250 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 41 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор Модель CPU Intel Processor N100 Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U AMD Ryzen 7 7730U Базовая частота 0 ГГц 0 ГГц Ядер 4 (0P + 4E) 4 (0P + 4E) Потоков 4 4 L3-кэш 6 МБ 6 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Intel UHD Graphics (32 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Laptop 15 710 Laptop 14 +19% 844 Geekbench 5 (многоядерный) Laptop 15 2086 Laptop 14 +8% 2248 Cinebench R23 (одноядерный) Laptop 15 601 Laptop 14 +19% 717 Cinebench R23 (многоядерный) Laptop 15 2178 Laptop 14 +10% 2398 Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) Intel UHD Graphics (32 EU) TGP 10 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS 0.3 терафлопс 0.74 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 256 256 Блоки текстурирования (TMUs) 16 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 8 Производительность GPU Laptop 15 0.3 терафлопс Laptop 14 +147% 0.74 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Опционально Опционально Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.