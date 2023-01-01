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HP Laptop 17 против Acer Aspire 5 (A517-58)

34 из 100
HP Laptop 17
VS
50 из 100
Acer Aspire 5 (A517-58)
HP Laptop 17
Acer Aspire 5 (A517-58)
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Экран
1920 x 1080
Процессор
Intel Core i5 1335U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Laptop 17 и Acer Aspire 5 (A517-58) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Laptop 17
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-58)
  • Существенно легче – весит на 18400 граммов меньше (2.3 и 20.7 кг)
  • На 246% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7631 vs 2206 баллов
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 23% более четкий дисплей – 130 против 106 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Laptop 17
vs
Aspire 5 (A517-58)

Корпус

Вес 20.7 кг 2.3 кг
Размеры 400.7 x 257.8 x 20.6 мм 402.08 x 256.54 x 17.95 мм
Площадь 1033 см2 1031 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~77.2%
Боковые рамки 8.8 мм 12.9 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Розовое золото Серый
Материал Пластик Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм 130 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Laptop 17
17.3″ (16:9 ratio) = 127.9 in2
Aspire 5 (A517-58)
17″ (16:9 ratio) = 123.5 in2
~3% more screen space
Максимальная яркость
Laptop 17
250 нит
Aspire 5 (A517-58) +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.6 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E) 10 (2P + 8E)
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Laptop 17
738
Aspire 5 (A517-58) +136%
1740
Geekbench 5 (многоядерный)
Laptop 17
2136
Aspire 5 (A517-58) +259%
7674
Cinebench R23 (одноядерный)
Laptop 17
604
Aspire 5 (A517-58) +190%
1751
Cinebench R23 (многоядерный)
Laptop 17
2206
Aspire 5 (A517-58) +246%
7631
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20
Производительность GPU
Laptop 17 +92%
2.703 терафлопс
Aspire 5 (A517-58)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Опционально Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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