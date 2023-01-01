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HP Laptop 17 против Acer Swift Go 16 (SFG16-71)

34 из 100
HP Laptop 17
VS
53 из 100
Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
HP Laptop 17
Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Laptop 17 и Acer Swift Go 16 (SFG16-71) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Laptop 17
  • Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
  • Существенно легче – весит на 19050 граммов меньше (1.65 и 20.7 кг)
  • На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6035 vs 2206 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 142 против 106 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (864 и 1033 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Laptop 17
vs
Swift Go 16 (SFG16-71)

Корпус

Вес 20.7 кг 1.65 кг
Размеры 400.7 x 257.8 x 20.6 мм 356 x 242.6 x 14.9 мм
Площадь 1033 см2 864 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~85.9%
Боковые рамки 8.8 мм 5.7 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Розовое золото Серый
Материал Пластик Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Laptop 17
17.3″ (16:9 ratio) = 127.9 in2
Swift Go 16 (SFG16-71)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~11% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1700:1
Цветовой охват sRGB - 86%
Охват DCI-P3 - 72%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
Laptop 17
250 нит
Swift Go 16 (SFG16-71) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства - 366 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.5 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E) 6 (2P + 4E)
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1400 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 512
Блоки текстурирования (TMUs) 32 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16
Производительность GPU
Laptop 17 +89%
2.703 терафлопс
Swift Go 16 (SFG16-71)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 81.6 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Опционально Да
Тачпад
Размер - 12.6 x 8.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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