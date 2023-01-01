Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3200 x 2000 Батарея 41 Вт*ч - 53 Вт*ч 65 Вт*ч Процессор - Intel Processor N100 Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 13420H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Laptop 17 Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift Go 16 (SFG16-71) Существенно легче – весит на 19050 граммов меньше (1.65 и 20.7 кг)

Существенно легче – весит на 19050 граммов меньше (1.65 и 20.7 кг) На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6035 vs 2206 баллов

На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6035 vs 2206 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 34% более четкий дисплей – 142 против 106 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 34% более четкий дисплей – 142 против 106 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (864 и 1033 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 20.7 кг 1.65 кг Размеры 400.7 x 257.8 x 20.6 мм 356 x 242.6 x 14.9 мм Площадь 1033 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~85.9% Боковые рамки 8.8 мм 5.7 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый, Розовое золото Серый Материал Пластик Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 1920 x 1200 3200 x 2000 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 106 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Laptop 17 17.3″ (16:9 ratio) = 127.9 in2 Swift Go 16 (SFG16-71) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ~ 11% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1700:1 Цветовой охват sRGB - 86% Охват DCI-P3 - 72% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость Laptop 17 250 нит Swift Go 16 (SFG16-71) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 53 Вт*ч 65 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства - 366 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Intel UHD Graphics (64 EU) TGP - 45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1400 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 512 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU Laptop 17 +89% 2.703 терафлопс Swift Go 16 (SFG16-71) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 81.6 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Опционально Да Тачпад Размер - 12.6 x 8.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.