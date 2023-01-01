HP Laptop 17 против Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Laptop 17
- Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
- Существенно легче – весит на 19050 граммов меньше (1.65 и 20.7 кг)
- На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6035 vs 2206 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 142 против 106 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (864 и 1033 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|20.7 кг
|1.65 кг
|Размеры
|400.7 x 257.8 x 20.6 мм
|356 x 242.6 x 14.9 мм
|Площадь
|1033 см2
|864 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.9%
|~85.9%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серебристый, Розовое золото
|Серый
|Материал
|Пластик
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|47.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|106 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1600 x 900 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Laptop 17
17.3″ (16:9 ratio) = 127.9 in2
Swift Go 16 (SFG16-71)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~11% more screen space
|Контрастность
|-
|1700:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|86%
|Охват DCI-P3
|-
|72%
|Время отклика
|-
|33 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|366 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.5 ГГц
|Ядер
|4 (0P + 4E)
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
738
Swift Go 16 (SFG16-71) +117%
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
2136
Swift Go 16 (SFG16-71) +186%
6102
Cinebench R23 (одноядерный)
604
Swift Go 16 (SFG16-71) +170%
1632
Cinebench R23 (многоядерный)
2206
Swift Go 16 (SFG16-71) +174%
6035
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|45 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|81.6 дБ
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|2560 x 1440
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Опционально
|Да
|Размер
|-
|12.6 x 8.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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