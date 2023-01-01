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HP Laptop 17 против Laptop 15

34 из 100
HP Laptop 17
VS
35 из 100
HP Laptop 15
HP Laptop 17
HP Laptop 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Laptop 17 и Laptop 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Laptop 17
  • Видеокарта показывает в среднем на 441-601% больше FPS в играх
Причины выбрать HP Laptop 15
  • Существенно легче – весит на 19110 граммов меньше (1.59 и 20.7 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (849 и 1033 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Laptop 17
vs
Laptop 15

Корпус

Вес 20.7 кг 1.59 кг
Размеры 400.7 x 257.8 x 20.6 мм 359.8 x 236 x 18.6 мм
Площадь 1033 см2 849 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~79%
Боковые рамки 8.8 мм 7.2 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Розовое золото Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовое золото
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1600 x 900 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Laptop 17
17.3″ (16:9 ratio) = 127.9 in2
Laptop 15
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~22% more screen space
Максимальная яркость
Laptop 17
250 нит
Laptop 15
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 0 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E) 4 (0P + 4E)
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Intel UHD Graphics (24 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Laptop 17 +4%
738
Laptop 15
710
Geekbench 5 (многоядерный)
Laptop 17 +2%
2136
Laptop 15
2086
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Laptop 17 +1%
2206
Laptop 15
2178
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц -
Boost частота GPU 1320 МГц -
FLOPS 2.703 терафлопс 0.3 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 256
Блоки текстурирования (TMUs) 32 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8
Производительность GPU
Laptop 17 +801%
2.703 терафлопс
Laptop 15
0.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Опционально Опционально
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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