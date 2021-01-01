HP Omen 15 (2021 AMD) против Acer Nitro 5 (AN517-41)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD)
- Легче – весит на 240 граммов меньше (2.46 и 2.7 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (858 и 1005 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
- Видеокарта показывает в среднем на 73-100% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.46 кг
|2.7 кг
|Ширина
|357.9 мм
|403.5 мм
|Высота
|239.7 мм
|249 мм
|Толщина
|22.6 мм
|24.9 мм
|Площадь
|858 см2
|1005 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.2%
|~82.1%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|10.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Время отклика
|7 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|200 Вт
|180 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1413
1451
Geekbench 5 (многоядерный)
7032
7263
Cinebench R20 (одноядерный)
557
Cinebench R20 (многоядерный)
3826
3873
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|85 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1455 МГц
|1035 МГц
|Boost частота GPU
|1590 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|4.884 терафлопс
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1536
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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