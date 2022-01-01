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HP Omen 15 (2021 AMD) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

56 из 100
HP Omen 15 (2021 AMD)
VS
62 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
HP Omen 15 (2021 AMD)
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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Экран 2560 x 1600
Процессор Apple M1
Графика Apple M1 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15 (2021 AMD) и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10349 vs 7489 баллов
  • Комплектуется на 12.7 Вт*ч большей батареей (70.9 и 58.2 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.4 и 2.46 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (646 и 858 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15 (2021 AMD)
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 2.46 кг 1.4 кг
Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 858 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~79.4%
Боковые рамки 6.3 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1759:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.3%
Время отклика 7 мс 35 мс
Максимальная яркость
Omen 15 (2021 AMD)
300 нит
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Apple M1 GPU
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1455 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1278 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Omen 15 (2021 AMD) +88%
4.884 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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