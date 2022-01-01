Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Apple M1 Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Apple M1 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх

На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10349 vs 7489 баллов

Комплектуется на 12.7 Вт*ч большей батареей (70.9 и 58.2 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.4 и 2.46 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (646 и 858 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.46 кг 1.4 кг Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 858 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~79.4% Боковые рамки 6.3 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1759:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.3% Время отклика 7 мс 35 мс Максимальная яркость Omen 15 (2021 AMD) 300 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 70.9 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Apple M1 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1455 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1278 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Omen 15 (2021 AMD) +88% 4.884 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.