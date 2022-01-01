Главная > Сравнение ноутбуков > Omen 15 (2021 AMD) или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

HP Omen 15 (2021 AMD) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

56 из 100
HP Omen 15 (2021 AMD)
VS
78 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
HP Omen 15 (2021 AMD)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3024 x 1964
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15 (2021 AMD) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Существенно легче – весит на 860 граммов меньше (1.6 и 2.46 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 10349 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (691 и 858 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15 (2021 AMD)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 2.46 кг 1.6 кг
Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 858 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~84.6%
Боковые рамки 6.3 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 48900:1
Цветовой охват sRGB - 99.3%
Время отклика 7 мс 49 мс
Максимальная яркость
Omen 15 (2021 AMD)
300 нит
MacBook Pro 14 (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 200 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 12 10
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 30 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1455 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1296 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64
Производительность GPU
Omen 15 (2021 AMD)
4.884 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +6%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. ROG Zephyrus G15 GA503 или Omen 15 (2021 AMD)
2. ROG Zephyrus G14 GA401 или Omen 15 (2021 AMD)
3. Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) или Omen 15 (2021 AMD)
4. Blade 15 Base Edition (2021) или Omen 15 (2021 AMD)
5. Nitro 5 (AN515-55) или Omen 15 (2021 AMD)
6. MacBook Pro 16 (2019) или MacBook Pro 14 (2021)
7. MacBook Pro 13 (M1, 2020) или MacBook Pro 14 (2021)
8. Surface Laptop Studio или MacBook Pro 14 (2021)
9. MacBook Air (Intel, 2020) или MacBook Pro 14 (2021)
10. MacBook Pro 13 (Intel, 2020) или MacBook Pro 14 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 14 (2021) и HP Omen 15 (2021 AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры