Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.65 и 2.46 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 73-100% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13242 vs 10349 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 5.1 Вт*ч большей батареей (76 и 70.9 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 53% более четкий дисплей – 216 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (708 и 858 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.46 кг 1.65 кг Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 858 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~80.2% Боковые рамки 6.3 мм 5.3 мм Цвета Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 85.5% Охват DCI-P3 - 97.4% Время отклика 7 мс 3 мс Максимальная яркость Omen 15 (2021 AMD) 300 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 70.9 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 565 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1455 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 2000 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 96 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Omen 15 (2021 AMD) 4.884 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +133% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.