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HP Omen 15 (2021 AMD) против ASUS TUF Gaming A17 FA706

56 из 100
HP Omen 15 (2021 AMD)
VS
56 из 100
ASUS TUF Gaming A17 FA706
HP Omen 15 (2021 AMD)
ASUS TUF Gaming A17 FA706
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15 (2021 AMD) и ASUS TUF Gaming A17 FA706 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.46 и 2.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (858 и 1073 см2)
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A17 FA706
  • Видеокарта показывает в среднем на 80-110% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 19.1 Вт*ч большей батареей (90 и 70.9 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15 (2021 AMD)
vs
TUF Gaming A17 FA706

Корпус

Вес 2.46 кг 2.6 кг
Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 399.2 x 268.9 x 24.8 мм
Площадь 858 см2 1073 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~76.9%
Боковые рамки 6.3 мм 8.1 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 90-95 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1455 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1567 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 96 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Omen 15 (2021 AMD)
4.884 терафлопс
TUF Gaming A17 FA706 +146%
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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