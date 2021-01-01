Omen 15 (2021 AMD) или G3 15 3500 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Батарея 70.9 Вт*ч - 51 Вт*ч 68 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce GTX 1650 Ti Mobile GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

На 107% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10349 vs 4988 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (70.9 и 51 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (858 и 928 см2) Причины выбрать Dell G3 15 3500 Немного легче – весит на 120 граммов меньше (2.34 и 2.46 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.46 кг 2.34 кг Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 365.5 x 254 x 21.4 мм Площадь 858 см2 928 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~72.3% Боковые рамки 6.3 мм 10.1 мм Цвета Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 48.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 800:1 Цветовой охват sRGB - 57% Время отклика 7 мс 35 мс Максимальная яркость Omen 15 (2021 AMD) +20% 300 нит G3 15 3500 250 нит

Батарея Ёмкость 70.9 Вт*ч 51 Вт*ч 68 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 130 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce GTX 1650 Mobile GeForce GTX 1650 Ti Mobile GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile TGP - 50 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1455 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1560 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 1536 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Omen 15 (2021 AMD) +53% 4.884 терафлопс G3 15 3500 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - SoundcardIntel Comet Lake PCH-H - cAVS Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 73.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 10.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.