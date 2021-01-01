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HP Omen 15 (2021 AMD) против Dell Precision 5560

61 из 100
HP Omen 15 (2021 AMD)
VS
58 из 100
Dell Precision 5560
HP Omen 15 (2021 AMD)
Dell Precision 5560
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Экран
Батарея 70.9 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15 (2021 AMD) и Dell Precision 5560 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 307-419% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 14.9 Вт*ч большей батареей (70.9 и 56 Вт*ч)
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10349 vs 9504 баллов
Причины выбрать Dell Precision 5560
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (2.04 и 2.46 кг)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (793 и 858 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15 (2021 AMD)
vs
Precision 5560

Корпус

Вес 2.46 кг 2.04 кг
Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм
Площадь 858 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~89%
Боковые рамки 6.3 мм 4.2 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 7 мс 35 мс
Максимальная яркость
Omen 15 (2021 AMD)
300 нит
Precision 5560 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 481 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1455 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1450 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 0.742 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 15 (2021 AMD) +558%
4.884 терафлопс
Precision 5560
0.742 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x6W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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