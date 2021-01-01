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HP Omen 15 (2021 AMD) против Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)

65 из 100
HP Omen 15 (2021 AMD)
VS
68 из 100
Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
HP Omen 15 (2021 AMD)
Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15 (2021 AMD) и Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD)
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (70.9 и 48.9 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (858 и 931 см2)
Причины выбрать Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (2.2 и 2.46 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 67-91% больше FPS в играх
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12231 vs 9961 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15 (2021 AMD)
vs
A5 (AMD 5000 Series)

Корпус

Вес 2.46 кг 2.2 кг
Ширина 357.9 мм 361 мм
Высота 239.7 мм 258 мм
Толщина 22.6 мм 29 мм
Площадь 858 см2 931 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~72.1%
Боковые рамки 6.3 мм 7.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 55 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1101:2
Цветовой охват sRGB - 94.7%
Охват Adobe RGB - 65.2%
Охват DCI-P3 - 68.3%
Время отклика 7 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 690 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1455 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 15 (2021 AMD)
4.884 терафлопс
A5 (AMD 5000 Series) +121%
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 86 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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