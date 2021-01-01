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HP Omen 15 (2021 AMD) против Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)

68 из 100
HP Omen 15 (2021 AMD)
VS
73 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
HP Omen 15 (2021 AMD)
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
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Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 10870H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15 (2021 AMD) и Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 133-182% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (2 и 2.46 кг)
  • Комплектуется на 28.1 Вт*ч большей батареей (99 и 70.9 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15 (2021 AMD)
vs
Aorus 15G (RTX 30 Series)

Корпус

Вес 2.46 кг 2 кг
Ширина 357.9 мм 357 мм
Высота 239.7 мм 244 мм
Толщина 22.6 мм 23 мм
Площадь 858 см2 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~77%
Боковые рамки 6.3 мм 5.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1152:1
Цветовой охват sRGB - 90%
Охват Adobe RGB - 67%
Охват DCI-P3 - 65.6%
Время отклика 7 мс 9 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 725 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1455 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1365 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 16.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 6144
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 15 (2021 AMD)
4.884 терафлопс
Aorus 15G (RTX 30 Series) +242%
16.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek RTL8125
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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