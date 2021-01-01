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HP Omen 15 (2021 Intel) против ASUS ROG Strix G17 G713

66 из 100
HP Omen 15 (2021 Intel)
VS
64 из 100
ASUS ROG Strix G17 G713
HP Omen 15 (2021 Intel)
ASUS ROG Strix G17 G713
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 70.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15 (2021 Intel) и ASUS ROG Strix G17 G713 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 131-179% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14.9 Вт*ч большей батареей (70.9 и 56 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (858 и 1114 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713
  • На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4644 vs 2185 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15 (2021 Intel)
vs
ROG Strix G17 G713

Корпус

Вес 2.46 кг 2.4 кг
Ширина 357.9 мм 395 мм
Высота 239.7 мм 282 мм
Толщина 22.6 мм 24.6 мм
Площадь 858 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~74.1%
Боковые рамки 6.3 мм 6 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5300 об/мин
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 73.5%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 Вт 150 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1560 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 15 (2021 Intel) +238%
10.8 терафлопс
ROG Strix G17 G713
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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