HP Omen 15 (2021 Intel) против ASUS ROG Strix Scar 15 G533
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 Intel)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 15 G533
- Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
- На 132% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5062 vs 2185 баллов
- Немного легче – весит на 160 граммов меньше (2.3 и 2.46 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
- Комплектуется на 19.1 Вт*ч большей батареей (90 и 70.9 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.46 кг
|2.3 кг
|Ширина
|357.9 мм
|354 мм
|Высота
|239.7 мм
|259 мм
|Толщина
|22.6 мм
|27.2 мм
|Площадь
|858 см2
|917 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.2%
|~73.2%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|75.3%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|150 Вт
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1262
1567
Geekbench 5 (многоядерный)
4598
8422
Cinebench R20 (одноядерный)
595
Cinebench R20 (многоядерный)
2185
ROG Strix Scar 15 G533 +132%
5062
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|130 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
10.8 терафлопс
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x4W
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.9 мм
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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