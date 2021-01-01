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HP Omen 15 (2021 Intel) против ASUS TUF Gaming F15 (2021)

64 из 100
HP Omen 15 (2021 Intel)
VS
62 из 100
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
HP Omen 15 (2021 Intel)
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 70.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15 (2021 Intel) и ASUS TUF Gaming F15 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 82-112% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 22.9 Вт*ч большей батареей (70.9 и 48 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (858 и 919 см2)
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (2.3 и 2.46 кг)
  • На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3789 vs 2185 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15 (2021 Intel)
vs
TUF Gaming F15 (2021)

Корпус

Вес 2.46 кг 2.3 кг
Ширина 357.9 мм 359 мм
Высота 239.7 мм 256 мм
Толщина 22.6 мм 22.8-24.3 мм
Площадь 858 см2 919 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~73%
Боковые рамки 6.3 мм 6.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 789:1
Цветовой охват sRGB - 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Охват DCI-P3 - 41.9%
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
Omen 15 (2021 Intel) +20%
300 нит
TUF Gaming F15 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства - 546 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 75 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 15 (2021 Intel) +149%
10.8 терафлопс
TUF Gaming F15 (2021)
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 77.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм
Тачпад
Размер - 10.6 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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