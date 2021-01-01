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HP Omen 15 (2021 Intel) против Dell Alienware m17 R4

65 из 100
HP Omen 15 (2021 Intel)
VS
75 из 100
Dell Alienware m17 R4
HP Omen 15 (2021 Intel)
Dell Alienware m17 R4
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15 (2021 Intel) и Dell Alienware m17 R4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 Intel)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (858 и 1178 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m17 R4
  • На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3821 vs 2185 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 15.1 Вт*ч большей батареей (86 и 70.9 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15 (2021 Intel)
vs
Alienware m17 R4

Корпус

Вес 2.46 кг 2.5 кг
Ширина 357.9 мм 399.8 мм
Высота 239.7 мм 294.6 мм
Толщина 22.6 мм 16.9-22 мм
Площадь 858 см2 1178 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~70%
Боковые рамки 6.3 мм 8.4 мм
Цвета Черный Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
Omen 15 (2021 Intel)
300 нит
Alienware m17 R4
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 150 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 130 Вт
Nvidia Optimus - Нет, прямое подключение
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1802 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 15 (2021 Intel)
10.8 терафлопс
Alienware m17 R4 +28%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x4W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 87 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 10.4 x 7.8 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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