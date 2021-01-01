Главная > Сравнение ноутбуков > Omen 15 (2021 Intel) или G7 15 7500 – что лучше выбрать?

HP Omen 15 (2021 Intel) против Dell G7 15 7500

65 из 100
HP Omen 15 (2021 Intel)
VS
60 из 100
Dell G7 15 7500
HP Omen 15 (2021 Intel)
Dell G7 15 7500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 70.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15 (2021 Intel) и Dell G7 15 7500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 Intel)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14.9 Вт*ч большей батареей (70.9 и 56 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (858 и 956 см2)
Причины выбрать Dell G7 15 7500
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.26 и 2.46 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15 (2021 Intel)
vs
G7 15 7500

Корпус

Вес 2.46 кг 2.26 кг
Ширина 357.9 мм 357.2 мм
Высота 239.7 мм 267.7 мм
Толщина 22.6 мм 20.05 мм
Площадь 858 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~70.2%
Боковые рамки 6.3 мм 5.9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 4900 об/мин
Уровень шума - 51 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 19 мс
Максимальная яркость
Omen 15 (2021 Intel)
300 нит
G7 15 7500
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 Вт 130 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1485 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 15 (2021 Intel) +255%
10.8 терафлопс
G7 15 7500
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 Нет
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Omen 15 (2021 Intel) vs ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
2. HP Omen 15 (2021 Intel) vs HP Pavilion 15
3. HP Omen 15 (2021 Intel) vs Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
4. HP Omen 15 (2021 Intel) vs ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
5. HP Omen 15 (2021 Intel) vs Lenovo Legion 5 Pro (16”)
6. Dell G7 15 7500 vs Dell XPS 15 9500
7. Dell G7 15 7500 vs Razer Blade 15 Base Edition (2021)
8. Dell G7 15 7500 vs Dell G5 15 5505 SE

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G7 15 7500 и HP Omen 15 (2021 Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях