Главная > Сравнение ноутбуков > Omen 15 (2021 Intel) или Inspiron 15 5515 – что лучше выбрать?

HP Omen 15 (2021 Intel) против Dell Inspiron 15 5515

63 из 100
HP Omen 15 (2021 Intel)
VS
50 из 100
Dell Inspiron 15 5515
HP Omen 15 (2021 Intel)
Dell Inspiron 15 5515
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 70.9 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15 (2021 Intel) и Dell Inspiron 15 5515 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 481-656% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Комплектуется на 29.9 Вт*ч большей батареей (70.9 и 41 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
  • Существенно легче – весит на 820 граммов меньше (1.64 и 2.46 кг)
  • На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 4863 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15 (2021 Intel)
vs
Inspiron 15 5515

Корпус

Вес 2.46 кг 1.64 кг
Ширина 357.9 мм 356 мм
Высота 239.7 мм 228.9 мм
Толщина 22.6 мм 14.6-17.9 мм
Площадь 858 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~82.4%
Боковые рамки 6.3 мм 5.3 мм
Цвета Черный Синий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Цветовой охват sRGB - 55.7%
Охват Adobe RGB - 38.4%
Охват DCI-P3 - 39.5%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Omen 15 (2021 Intel) +20%
300 нит
Inspiron 15 5515
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1600 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Omen 15 (2021 Intel) +875%
10.8 терафлопс
Inspiron 15 5515
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Omen 15 (2021 Intel) против ROG Zephyrus G15 GA503
2. Omen 15 (2021 Intel) против Pavilion 15
3. Omen 15 (2021 Intel) против Blade 15 Advanced Edition (2021)
4. Omen 15 (2021 Intel) против ROG Zephyrus G14 GA401
5. Omen 15 (2021 Intel) против Legion 5 Pro 16” (AMD)
6. Inspiron 15 5515 против Inspiron 15 5510
7. Inspiron 15 5515 против Inspiron 15 3505
8. Inspiron 15 5515 против Inspiron 15 7506

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 5515 и HP Omen 15 (2021 Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры