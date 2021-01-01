Omen 15 (2021 Intel) или Precision 5560 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 70.9 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 15 (2021 Intel) Видеокарта показывает в среднем на 834-1138% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Комплектуется на 14.9 Вт*ч большей батареей (70.9 и 56 Вт*ч) Причины выбрать Dell Precision 5560 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (2.04 и 2.46 кг)

На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9504 vs 4965 баллов

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (793 и 858 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.46 кг 2.04 кг Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм Площадь 858 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~89% Боковые рамки 6.3 мм 4.2 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Omen 15 (2021 Intel) 300 нит Precision 5560 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 70.9 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 481 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 80-95 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1215 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1450 МГц FLOPS 12 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Omen 15 (2021 Intel) +1517% 12 терафлопс Precision 5560 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x6W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.