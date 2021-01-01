HP Omen 15 (2021 Intel) против ENVY 13
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
70
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
51
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
42
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
63
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
67
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
91
Оценка NanoReview
57
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 Intel)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 156-212% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (70.9 и 51 Вт*ч)
- На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2185 vs 1760 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP ENVY 13
- Существенно легче – весит на 1150 граммов меньше (1.31 и 2.46 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (596 и 858 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.46 кг
|1.31 кг
|Ширина
|357.9 мм
|306.5 мм
|Высота
|239.7 мм
|194.5 мм
|Толщина
|22.6 мм
|17 мм
|Площадь
|858 см2
|596 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.2%
|~81.8%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|150 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1262
1186
Geekbench 5 (многоядерный)
Omen 15 (2021 Intel) +17%
4598
3941
Cinebench R20 (одноядерный)
ENVY 13 +6%
495
Cinebench R20 (многоядерный)
Omen 15 (2021 Intel) +24%
2185
1760
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|-
|Частота
|2933 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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