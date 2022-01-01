Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 15z (AMD) Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (2.37 и 3 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (858 и 1180 см2) Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17919 vs 9936 баллов

Комплектуется на 19.1 Вт*ч большей батареей (90 и 70.9 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.37 кг 3 кг Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 399.3 x 295.5 x 26.9 мм Площадь 858 см2 1180 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~69.9% Боковые рамки 6.3 мм 8.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер - Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Omen 15z (AMD) 300 нит Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) н/д

Батарея Ёмкость 70.9 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 200 Вт 280 / 330 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 90 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1163 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1530 МГц 1802 МГц FLOPS 11.8 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Omen 15z (AMD) 11.8 терафлопс Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) +17% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.