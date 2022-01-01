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HP Omen 15z (AMD) против Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)

59 из 100
HP Omen 15z (AMD)
VS
68 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
HP Omen 15z (AMD)
Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
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Экран
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15z (AMD) и Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15z (AMD)
  • Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (2.37 и 3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (858 и 1180 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
  • На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17919 vs 9936 баллов
  • Комплектуется на 19.1 Вт*ч большей батареей (90 и 70.9 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15z (AMD)
vs
Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)

Корпус

Вес 2.37 кг 3 кг
Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 399.3 x 295.5 x 26.9 мм
Площадь 858 см2 1180 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~69.9%
Боковые рамки 6.3 мм 8.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер - Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 280 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1163 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1530 МГц 1802 МГц
FLOPS 11.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Omen 15z (AMD)
11.8 терафлопс
Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) +17%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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