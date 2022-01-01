Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 15z (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (858 и 941 см2) Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16639 vs 9936 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (99.9 и 70.9 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.37 кг 2.3 кг Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 358.5 x 262.4 x 19.9 мм Площадь 858 см2 941 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~78.9% Боковые рамки 6.3 мм 6.9 мм Цвета Черный Серий Трансформер - Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 56 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 240 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1383:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 84.9% Охват DCI-P3 - 97.3% Время отклика - 10 мс Максимальная яркость Omen 15z (AMD) 300 нит Predator Triton 500 SE (2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 70.9 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 610 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 90 Вт 110 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1163 МГц - Boost частота GPU 1530 МГц - FLOPS 11.8 терафлопс 16.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 5632 Блоки текстурирования (TMUs) 120 176 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80 Производительность GPU Omen 15z (AMD) 11.8 терафлопс Predator Triton 500 SE (2022) +39% 16.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 79 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.