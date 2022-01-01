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HP Omen 15z (AMD) против Acer Predator Triton 500 SE (2022)

59 из 100
HP Omen 15z (AMD)
VS
74 из 100
Acer Predator Triton 500 SE (2022)
HP Omen 15z (AMD)
Acer Predator Triton 500 SE (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15z (AMD) и Acer Predator Triton 500 SE (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15z (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (858 и 941 см2)
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16639 vs 9936 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (99.9 и 70.9 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15z (AMD)
vs
Predator Triton 500 SE (2022)

Корпус

Вес 2.37 кг 2.3 кг
Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 358.5 x 262.4 x 19.9 мм
Площадь 858 см2 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~78.9%
Боковые рамки 6.3 мм 6.9 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер - Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 56 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1383:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 84.9%
Охват DCI-P3 - 97.3%
Время отклика - 10 мс
Максимальная яркость
Omen 15z (AMD)
300 нит
Predator Triton 500 SE (2022) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 610 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 110 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1163 МГц -
Boost частота GPU 1530 МГц -
FLOPS 11.8 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 120 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80
Производительность GPU
Omen 15z (AMD)
11.8 терафлопс
Predator Triton 500 SE (2022) +39%
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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