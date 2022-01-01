Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3456 x 2234 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 15z (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 270 граммов меньше (2.1 и 2.37 кг)

Комплектуется на 29.1 Вт*ч большей батареей (100 и 70.9 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 9936 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.37 кг 2.1 кг Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 858 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~86.2% Боковые рамки 6.3 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер - Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 - 99.1% Время отклика - 67 мс Максимальная яркость Omen 15z (AMD) 300 нит MacBook Pro 16 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 70.9 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 200 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 90 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1163 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1530 МГц 1296 МГц FLOPS 11.8 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Omen 15z (AMD) +127% 11.8 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.