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HP Omen 15z (AMD) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

59 из 100
HP Omen 15z (AMD)
VS
79 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
HP Omen 15z (AMD)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3456 x 2234
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15z (AMD) и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15z (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (2.1 и 2.37 кг)
  • Комплектуется на 29.1 Вт*ч большей батареей (100 и 70.9 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 9936 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15z (AMD)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.37 кг 2.1 кг
Размеры 357.9 x 239.7 x 22.6 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 858 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~86.2%
Боковые рамки 6.3 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер - Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 - 99.1%
Время отклика - 67 мс
Максимальная яркость
Omen 15z (AMD)
300 нит
MacBook Pro 16 (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 200 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 12 10
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 30 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1163 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1530 МГц 1296 МГц
FLOPS 11.8 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64
Производительность GPU
Omen 15z (AMD) +127%
11.8 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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