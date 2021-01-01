Главная > Сравнение ноутбуков > Omen 15z (AMD) или Alienware m15 R6 – что лучше выбрать?

HP Omen 15z (AMD) против Dell Alienware m15 R6

67 из 100
HP Omen 15z (AMD)
VS
69 из 100
Dell Alienware m15 R6
HP Omen 15z (AMD)
Dell Alienware m15 R6
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 15z (AMD) и Dell Alienware m15 R6 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 15z (AMD)
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (2.37 и 2.76 кг)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9936 vs 9176 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (858 и 971 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R6
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Комплектуется на 15.1 Вт*ч большей батареей (86 и 70.9 Вт*ч)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 15z (AMD)
vs
Alienware m15 R6

Корпус

Вес 2.37 кг 2.76 кг
Ширина 357.9 мм 356.2 мм
Высота 239.7 мм 272.5 мм
Толщина 22.6 мм 12-19.2 мм
Площадь 858 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~69.1%
Боковые рамки 6.3 мм 5.4 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер - Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 - 99%
Время отклика - 19 мс
Максимальная яркость
Omen 15z (AMD)
300 нит
Alienware m15 R6 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 80 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1695 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 15z (AMD) +24%
10.8 терафлопс
Alienware m15 R6
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix G15 G513 против HP Omen 15z (AMD)
2. HP Pavilion 15 против Omen 15z (AMD)
3. Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) против HP Omen 15z (AMD)
4. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против HP Omen 15z (AMD)
5. Dell G15 5511 против HP Omen 15z (AMD)
6. Dell Alienware m15 R4 против m15 R6
7. Acer Predator Triton 300 SE против Dell Alienware m15 R6
8. Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) против m15 R6
9. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Dell Alienware m15 R6
10. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против Dell Alienware m15 R6

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware m15 R6 и HP Omen 15z (AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры