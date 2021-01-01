HP Omen 15z (AMD) против Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen 15z (AMD)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (2.37 и 2.81 кг)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (858 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
- Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
- Комплектуется на 15.1 Вт*ч большей батареей (86 и 70.9 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.37 кг
|2.81 кг
|Ширина
|357.9 мм
|357.2 мм
|Высота
|239.7 мм
|272.1 мм
|Толщина
|22.6 мм
|24.9 мм
|Площадь
|858 см2
|972 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.2%
|~69%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Черный
|Серий, Зеленый
|Трансформер
|-
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|600:1
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|200 Вт
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1353
1441
Geekbench 5 (многоядерный)
6096
6412
Cinebench R23 (одноядерный)
1384
1450
Cinebench R23 (многоядерный)
9936
10559
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|115 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|1387 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|1702 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|13.1 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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