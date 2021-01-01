Главная > Сравнение ноутбуков > Omen 16 (2021 AMD) или Nitro 5 (AN515-55) – что лучше выбрать?

HP Omen 16 (2021 AMD) против Acer Nitro 5 (AN515-55)

73 из 100
HP Omen 16 (2021 AMD)
VS
62 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-55)
HP Omen 16 (2021 AMD)
Acer Nitro 5 (AN515-55)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 0 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX 6600M 8GB
Память (ОЗУ)

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2021 AMD) и Acer Nitro 5 (AN515-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2021 AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 73-100% больше FPS в играх
  • На 127% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4838 vs 2127 баллов
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2021 AMD)
vs
Nitro 5 (AN515-55)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.3 кг
Ширина 369.2 мм 363.4 мм
Высота 248 мм 255 мм
Толщина 23 мм 23.9 мм
Площадь 916 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~72.4%
Боковые рамки 6.4 мм 9 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 0 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1489 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 2177 МГц 1590 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1792 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 16 (2021 AMD) +133%
11.4 терафлопс
Nitro 5 (AN515-55)
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Omen 16 (2021 AMD) или Omen 15 (2021 Intel)
2. Omen 16 (2021 AMD) или TUF Dash F15 FX516
3. Omen 16 (2021 AMD) или Legion 5 Pro 16” (AMD)
4. Omen 16 (2021 AMD) или Omen 16 (2021 Intel)
5. Nitro 5 (AN515-55) или Alienware m15 R4
6. Nitro 5 (AN515-55) или Alienware m15 R5
7. Nitro 5 (AN515-55) или Nitro 5 (AN517-41)
8. Nitro 5 (AN515-55) или TUF Gaming A17 FA706
9. Nitro 5 (AN515-55) или Nitro 5 (AN515-45)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 5 (AN515-55) и HP Omen 16 (2021 AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях