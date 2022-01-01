Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея - 70 Вт*ч 83 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900H AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5900HX AMD Ryzen 9 5980HX Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6600M 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 16 (2021 AMD) Немного легче – весит на 180 граммов меньше (2.3 и 2.48 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12269 vs 11515 баллов Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.48 кг Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 360 x 268 x 2.09 мм Площадь 916 см2 965 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78% ~69.6% Боковые рамки 6.4 мм 7.3 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 53.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 300 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 75.3% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Omen 16 (2021 AMD) 300 нит ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 н/д

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 83 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства - 930 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6600M 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP - 115-130 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 735-1463 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1802 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Omen 16 (2021 AMD) 7.46 терафлопс ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 +85% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 48GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x4W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 79.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.