Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Батарея - 70 Вт*ч 83 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX AMD Ryzen 9 6980HX Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6600M 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 16 (2021 AMD) Легче – весит на 310 граммов меньше (2.3 и 2.61 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Более тонкие рамки – на 880% выше полезная площадь экрана

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 90% меньшую площадь корпуса (92 и 916 см 2 )

) Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.61 кг Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 355 x 26 x 20.5 мм Площадь 916 см2 92 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78% ~764.4% Боковые рамки 6.4 мм 0.4 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 240 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Omen 16 (2021 AMD) 300 нит ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 83 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 240 / 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6600M 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 735-1463 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1802 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Omen 16 (2021 AMD) 7.46 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +85% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.