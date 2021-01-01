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HP Omen 16 (2021 AMD) против ASUS TUF Dash F15 FX516

72 из 100
HP Omen 16 (2021 AMD)
VS
61 из 100
ASUS TUF Dash F15 FX516
HP Omen 16 (2021 AMD)
ASUS TUF Dash F15 FX516
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 76 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX 6600M 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2021 AMD) и ASUS TUF Dash F15 FX516 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 132% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4838 vs 2082 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (2 и 2.3 кг)
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2021 AMD)
vs
TUF Dash F15 FX516

Корпус

Вес 2.3 кг 2 кг
Ширина 369.2 мм 360 мм
Высота 248 мм 252 мм
Толщина 23 мм 19.9 мм
Площадь 916 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~74%
Боковые рамки 6.4 мм 7.3 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 60-75 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1489 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 2177 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1792 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 16 (2021 AMD) +78%
11.4 терафлопс
TUF Dash F15 FX516
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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