Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Батарея - 70 Вт*ч 83 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6600M 8GB GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 16 (2021 AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 90-123% больше FPS в играх

На 150% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12269 vs 4909 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482 Существенно легче – весит на 730 граммов меньше (1.57 и 2.3 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (719 и 916 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.57 кг Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 324 x 222 x 17.3 мм Площадь 916 см2 719 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78% ~75.1% Боковые рамки 6.4 мм 7.1 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 16.1 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1292:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 99.3% Время отклика - 51 мс Максимальная яркость Omen 16 (2021 AMD) 300 нит ZenBook Duo 14 UX482 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 83 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6600M 8GB GeForce MX450 Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 735-1463 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1035-1695 МГц 930-1575 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Omen 16 (2021 AMD) +164% 7.46 терафлопс ZenBook Duo 14 UX482 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 75.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.