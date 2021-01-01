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HP Omen 16 (2021 AMD) против Eluktronics Prometheus XVI (2021)

65 из 100
HP Omen 16 (2021 AMD)
VS
74 из 100
Eluktronics Prometheus XVI (2021)
HP Omen 16 (2021 AMD)
Eluktronics Prometheus XVI (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 64.3 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2021 AMD) и Eluktronics Prometheus XVI (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2021 AMD)
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (2.3 и 2.54 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5.7 Вт*ч большей батареей (70 и 64.3 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (916 и 1028 см2)
Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVI (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2021 AMD)
vs
Prometheus XVI (2021)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.54 кг
Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 359.9 x 285.7 x 27.1 мм
Площадь 916 см2 1028 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~72.2%
Боковые рамки 6.4 мм 7.6 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 94%
Охват Adobe RGB - 74%
Охват DCI-P3 - 74%
Максимальная яркость
Omen 16 (2021 AMD)
300 нит
Prometheus XVI (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 891 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 130 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1802 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 16 (2021 AMD)
7.46 терафлопс
Prometheus XVI (2021) +85%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.1
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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