Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 Батарея - 70 Вт*ч 83 Вт*ч 62 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6600M 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 16 (2021 AMD) Легче – весит на 350 граммов меньше (2.3 и 2.65 кг)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (70 и 62 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (916 и 1020 см2) Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVII (2021) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Имеет на 24% более четкий дисплей – 170 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.65 кг Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 392.6 x 259.8 x 24.9 мм Площадь 916 см2 1020 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78% ~80.9% Боковые рамки 6.4 мм 4.8 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 55.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 Диагональ 16.1 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 99% Охват Adobe RGB - 65.9% Охват DCI-P3 - 69.7% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Omen 16 (2021 AMD) 300 нит Prometheus XVII (2021) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 83 Вт*ч 62 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 873 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6600M 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP - 130 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 735-1463 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1802 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Omen 16 (2021 AMD) 7.46 терафлопс Prometheus XVII (2021) +85% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x4W Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.