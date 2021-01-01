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HP Omen 16 (2021 AMD) против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

71 из 100
HP Omen 16 (2021 AMD)
VS
78 из 100
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
HP Omen 16 (2021 AMD)
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Батарея 99 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX 6600M 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2021 AMD) и Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (2 и 2.3 кг)
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (99 и 70 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Имеет на 106% более четкий дисплей – 282 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 420 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2021 AMD)
vs
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.3 кг 2 кг
Ширина 369.2 мм 356 мм
Высота 248 мм 250 мм
Толщина 23 мм 19.9 мм
Площадь 916 см2 890 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~75.4%
Боковые рамки 6.4 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 99%
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1489 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 2177 МГц 1642 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1792 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 16 (2021 AMD)
11.4 терафлопс
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +11%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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