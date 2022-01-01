Главная > Сравнение ноутбуков > Omen 16 (2021 Intel) или Predator Triton 300 SE – что лучше выбрать?

HP Omen 16 (2021 Intel) против Acer Predator Triton 300 SE

60 из 100
HP Omen 16 (2021 Intel)
VS
56 из 100
Acer Predator Triton 300 SE
HP Omen 16 (2021 Intel)
Acer Predator Triton 300 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 0 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2021 Intel) и Acer Predator Triton 300 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2021 Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9422 vs 5758 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.7 и 2.3 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (736 и 916 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2021 Intel)
vs
Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 2.3 кг 1.7 кг
Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 323 x 228 x 17.9 мм
Площадь 916 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~73.3%
Боковые рамки 6.4 мм 6.6 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56 дБ 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1191:1 -
Цветовой охват sRGB 99.5% 100%
Охват Adobe RGB 73.7% 76%
Охват DCI-P3 72.3% 77%
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость
Omen 16 (2021 Intel)
300 нит
Predator Triton 300 SE +10%
330 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 763 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 0 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU - 1455 МГц
Boost частота GPU - 1590 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 64 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Omen 16 (2021 Intel) +31%
6.42 терафлопс
Predator Triton 300 SE
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) против HP Omen 16 (2021 Intel)
2. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против HP Omen 16 (2021 Intel)
3. HP Omen 17 (2021) против Omen 16 (2021 Intel)
4. ASUS TUF Gaming F15 (2021) против HP Omen 16 (2021 Intel)
5. HP Omen 16 (2021 AMD) против Omen 16 (2021 Intel)
6. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 против Acer Predator Triton 300 SE
7. MSI GP66 Leopard против Acer Predator Triton 300 SE
8. ASUS TUF Dash F15 FX516 против Acer Predator Triton 300 SE
9. MSI GF75 Thin против Acer Predator Triton 300 SE
10. MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat против Acer Predator Triton 300 SE

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Triton 300 SE и HP Omen 16 (2021 Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры