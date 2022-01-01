Главная > Сравнение ноутбуков > Omen 16 (2021 Intel) или ROG Zephyrus G15 GA503 – что лучше выбрать?

HP Omen 16 (2021 Intel) против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

60 из 100
HP Omen 16 (2021 Intel)
VS
65 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
HP Omen 16 (2021 Intel)
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2021 Intel) и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2021 Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.9 и 2.3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10710 vs 9422 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2021 Intel)
vs
ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 2.3 кг 1.9 кг
Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 916 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~77.8%
Боковые рамки 6.4 мм 4.8 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56 дБ 51 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1191:1 -
Цветовой охват sRGB 99.5% 62.3%
Охват Adobe RGB 73.7% 47.3%
Охват DCI-P3 72.3% -
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства 763 грамма 490 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 60-75 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1350 МГц
Boost частота GPU - 1598 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 8.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Omen 16 (2021 Intel)
6.42 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503 +28%
8.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC289
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.4 дБ 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
8 (53.3%)
7 (46.7%)
Всего проголосовало: 15

Сравнения с конкурентами

1. Omen 16 (2021 Intel) vs Legion 7 16” (2021, AMD)
2. Omen 16 (2021 Intel) vs Omen 15 (2021 AMD)
3. Omen 16 (2021 Intel) vs Omen 17 (2021)
4. Omen 16 (2021 Intel) vs TUF Gaming F15 (2022)
5. ROG Zephyrus G15 GA503 vs ROG Strix G15 G513
6. ROG Zephyrus G15 GA503 vs ROG Zephyrus G14 GA401
7. ROG Zephyrus G15 GA503 vs Blade 15 (2022)
8. ROG Zephyrus G15 GA503 vs ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
9. ROG Zephyrus G15 GA503 vs TUF Gaming F15 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 и HP Omen 16 (2021 Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры