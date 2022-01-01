HP Omen 16 (2021 Intel) против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen 16 (2021 Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.9 и 2.3 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
- На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10710 vs 9422 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|1.9 кг
|Размеры
|369.2 x 248 x 23 мм
|355 x 243 x 19.9 мм
|Площадь
|916 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78%
|~77.8%
|Боковые рамки
|6.4 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|56 дБ
|51 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1191:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|62.3%
|Охват Adobe RGB
|73.7%
|47.3%
|Охват DCI-P3
|72.3%
|-
|Время отклика
|7 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|200 Вт
|180 / 200 Вт
|Вес зарядного устройства
|763 грамма
|490 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1455
Geekbench 5 (многоядерный)
6434
7119
Cinebench R23 (одноядерный)
Omen 16 (2021 Intel) +28%
1759
Cinebench R23 (многоядерный)
9422
10710
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|60-75 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1598 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|8.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|48
Производительность GPU
6.42 терафлопс
8.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC289
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|84.4 дБ
|78 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|13.0 x 8.5 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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