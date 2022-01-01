Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 70 Вт*ч 83 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 16 (2021 Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.17 и 2.3 кг)

На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 9422 баллов

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (97 и 70 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.17 кг Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм Площадь 916 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78% ~90.3% Боковые рамки 6.4 мм 4.1 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 56 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16.1 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1191:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 99.5% 100% Охват Adobe RGB 73.7% - Охват DCI-P3 72.3% - Время отклика 7 мс 35 мс Максимальная яркость Omen 16 (2021 Intel) 300 нит XPS 17 9720 (2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 83 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 200 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства 763 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 60 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1237 МГц Boost частота GPU - 1500 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Omen 16 (2021 Intel) +5% 6.42 терафлопс XPS 17 9720 (2022) 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 84.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.