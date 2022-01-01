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HP Omen 16 (2021 Intel) против Dell XPS 17 9720 (2022)

60 из 100
HP Omen 16 (2021 Intel)
VS
66 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
HP Omen 16 (2021 Intel)
Dell XPS 17 9720 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 97 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2021 Intel) и Dell XPS 17 9720 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2021 Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.17 и 2.3 кг)
  • На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 9422 баллов
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (97 и 70 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2021 Intel)
vs
XPS 17 9720 (2022)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.17 кг
Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм
Площадь 916 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~90.3%
Боковые рамки 6.4 мм 4.1 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1191:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 99.5% 100%
Охват Adobe RGB 73.7% -
Охват DCI-P3 72.3% -
Время отклика 7 мс 35 мс
Максимальная яркость
Omen 16 (2021 Intel)
300 нит
XPS 17 9720 (2022) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 200 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 763 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 60 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1237 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Omen 16 (2021 Intel) +5%
6.42 терафлопс
XPS 17 9720 (2022)
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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