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HP Omen 16 (2021 Intel) против Eluktronics MECH 15 G3

64 из 100
HP Omen 16 (2021 Intel)
VS
74 из 100
Eluktronics MECH 15 G3
HP Omen 16 (2021 Intel)
Eluktronics MECH 15 G3
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Батарея 94 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2021 Intel) и Eluktronics MECH 15 G3 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2021 Intel)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Eluktronics MECH 15 G3
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 95-130% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)
  • На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12389 vs 9422 баллов
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (94 и 70 Вт*ч)
  • Имеет на 37% более четкий дисплей – 188 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2021 Intel)
vs
MECH 15 G3

Корпус

Вес 2.3 кг 2.1 кг
Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 359.6 x 254.7 x 23.8 мм
Площадь 916 см2 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~73.3%
Боковые рамки 6.4 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56 дБ 52.7 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1191:1 -
Цветовой охват sRGB 99.5% 100%
Охват Adobe RGB 73.7% 77%
Охват DCI-P3 72.3% -
Время отклика 7 мс 7 мс
Максимальная яркость
Omen 16 (2021 Intel)
300 нит
MECH 15 G3 +17%
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 763 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1310 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1725 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 16 (2021 Intel)
6.42 терафлопс
MECH 15 G3 +173%
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.4 дБ 89 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 2 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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