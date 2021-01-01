Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 Батарея - 70 Вт*ч 83 Вт*ч 94 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Intel Core i7 11800H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 16 (2021 Intel) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Eluktronics MECH 15 G3 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 95-130% больше FPS в играх

Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12389 vs 9422 баллов

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (94 и 70 Вт*ч)

Имеет на 37% более четкий дисплей – 188 против 137 точек на дюйм (PPI)

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.1 кг Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 359.6 x 254.7 x 23.8 мм Площадь 916 см2 916 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78% ~73.3% Боковые рамки 6.4 мм 7.1 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 56 дБ 52.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1191:1 - Цветовой охват sRGB 99.5% 100% Охват Adobe RGB 73.7% 77% Охват DCI-P3 72.3% - Время отклика 7 мс 7 мс Максимальная яркость Omen 16 (2021 Intel) 300 нит MECH 15 G3 +17% 350 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 83 Вт*ч 94 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 763 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 712-1530 МГц 1310 МГц Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1725 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 17.5 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 5120 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Omen 16 (2021 Intel) 6.42 терафлопс MECH 15 G3 +173% 17.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.4 дБ 89 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 2 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.