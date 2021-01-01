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HP Omen 16 (2021 Intel) против Eluktronics Prometheus XVI (2021)

64 из 100
HP Omen 16 (2021 Intel)
VS
74 из 100
Eluktronics Prometheus XVI (2021)
HP Omen 16 (2021 Intel)
Eluktronics Prometheus XVI (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 64.3 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2021 Intel) и Eluktronics Prometheus XVI (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2021 Intel)
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (2.3 и 2.54 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5.7 Вт*ч большей батареей (70 и 64.3 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (916 и 1028 см2)
Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVI (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12735 vs 9422 баллов
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2021 Intel)
vs
Prometheus XVI (2021)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.54 кг
Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 359.9 x 285.7 x 27.1 мм
Площадь 916 см2 1028 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~72.2%
Боковые рамки 6.4 мм 7.6 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1191:1 -
Цветовой охват sRGB 99.5% 94%
Охват Adobe RGB 73.7% 74%
Охват DCI-P3 72.3% 74%
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость
Omen 16 (2021 Intel)
300 нит
Prometheus XVI (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 763 грамма 891 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 130 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1802 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 16 (2021 Intel)
6.42 терафлопс
Prometheus XVI (2021) +115%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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