Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Батарея - 70 Вт*ч 83 Вт*ч 99 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 16 (2021 Intel) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.3 и 2.7 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (916 и 1011 см2) Причины выбрать Gigabyte Aorus 17 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 57-78% больше FPS в играх

На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17428 vs 9422 баллов

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (99 и 70 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.7 кг Размеры 369.2 x 248 x 23 мм 398 x 254 x 24-27 мм Площадь 916 см2 1011 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78% ~81.6% Боковые рамки 6.4 мм 7.5 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 56 дБ 51 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 16.1 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 360 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1191:1 1096:1 Цветовой охват sRGB 99.5% 99.4% Охват Adobe RGB 73.7% 71.2% Охват DCI-P3 72.3% 69% Время отклика 7 мс 13 мс Максимальная яркость Omen 16 (2021 Intel) 300 нит Aorus 17 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 83 Вт*ч 99 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 200 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 763 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 115 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1387 МГц Boost частота GPU - 1702 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 13.1 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Omen 16 (2021 Intel) 6.42 терафлопс Aorus 17 (2022) +104% 13.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.4 дБ 84 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.2 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.